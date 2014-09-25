Порошенко: Вантаж з Росії - інтервенція, а не гуманітарна допомога

Вантажі, що ввозяться з Росії через неконтрольовані ділянки кордону, є інтервенцією, а не гуманітарною допомогою.

На цьому наголосив президент України Петро Порошенко на прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

Президент наголосив, що Україна з самого початку заявляла, що готова до співпраці у всіх гуманітарних питаннях.

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Він зауважив, що якщо мова йде про гуманітарний конвой, то там мають бути присутні представники Міжнародного комітету Червоного хреста, котрі повинні контролювати процес доставки і розповсюдження допомоги в Луганській і Донецькій області. «На жаль, Росія порушила правила гуманітарної допомоги і відкинула не лише співробітництво з Україною, але також співробітництво з Червоним хрестом. Чому? Тому що, як ми бачимо, у тих, так званих, білих гуманітарних вантажівках ми бачили як завозилися командна апаратура, котра завозилася до Луганська і завозилася вона через той сегмент кордону між Україною та Росією, який не контролюється нами, без будь-якого залучення митних органів України», - сказав Порошенко. Він наголосив: «Ми їх розглядаємо як інтервенцію на територію України».

На переконання президента, такі дії Росії мають бути зупинені відповідно до Мінського протоколу. При цьому глава держави нагадав, зокрема, що відповідно до протоколу, з території України мають бути виведені російські війська, мають бути звільнені всі заручники, включаючи Надію Савченко, Олега Сенцова. За його словами, це має бути зроблено негайно.