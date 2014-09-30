Росія перекинула до українського кордону 3 ракетні комплекси

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

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За його даними, "в районі населеного пункту Петрівка Матвеєво-Курганського району Ростовської області, на відстані менше 5 км від держкордону з Україною, зафіксовано 3 ракетні комплекси (тип комплексів уточнюється). Позиції ракетних комплексів ретельно охороняються".

Крім цього, Дмитро Тимчук повідомив, що в районі населеного пункту Новоазовськ відзначене перекидання з території РФ груп російських козаків. "Повсюдно в цьому районі російські козаки змінюють на блокпостах місцевих бойовиків", - написав він.