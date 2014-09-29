Росія перекинула на кордон окупованого Криму з материком 10 БТРів, 10 танків та 3 "Гради"

Російські військові перекинули в район населеного пункту Армянськ в окупованому Криму 10 БТРів, 10 танків та 3 установки «Град».

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Читайте такожАнексію Криму підтримували переважно новоприбулі мешканці Криму - політтехнолог

«На тимчасово окупованій території АР Крим триває передислокація підрозділів ЗС РФ. Поблизу н.п. Армянськ позиції російських військових посилено 10 БТРами, 10 танками та 3 реактивними системами залпового вогню «Град», - йдеться в повідомленні.

Також, за даними відомства, сьогодні, 29 вересня, о 04.55 кораблем морської охорони «Донбас» зафіксовано проліт над Маріупольським портом на висоті приблизно до 1 км одного безпілотника.