Росія перекинула на кордон окупованого Криму з материком 10 БТРів, 10 танків та 3 "Гради"
В окупованому Криму продовжується передислокація підрозділів ЗС Росії.
Російські військові перекинули в район населеного пункту Армянськ в окупованому Криму 10 БТРів, 10 танків та 3 установки «Град».
Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.
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«На тимчасово окупованій території АР Крим триває передислокація підрозділів ЗС РФ. Поблизу н.п. Армянськ позиції російських військових посилено 10 БТРами, 10 танками та 3 реактивними системами залпового вогню «Град», - йдеться в повідомленні.
Також, за даними відомства, сьогодні, 29 вересня, о 04.55 кораблем морської охорони «Донбас» зафіксовано проліт над Маріупольським портом на висоті приблизно до 1 км одного безпілотника.