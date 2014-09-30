У Сєвєродонецьку бійці харківського батальйону влаштували п’яну стрілянину у ресторані - Москаль

Про це повідомляє офіційний сайт чиновника.

"Військовослужбовців, котрі повертаються із зони АТО у короткострокові звільнення чи по ротації, дома цілком заслужено зустрічають як героїв. Разом із тим Луганська ОДА з прикрістю змушена констатувати, що поряд зі справжніми героями, котрі захищають і віддають своє життя за Україну, серед військовослужбовців трапляються й окремі персони, яких слід зустрічати вигуками “Ганьба!”, - заявляє Москаль.

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Голова Луганської ОДА Геннадій Москаль звернувся до міністра оборони Валерія Гелетея з проханням здійснити перевірку щодо батальйону територіальної оборони Харківської області, вивести його із зони АТО й розформувати за компрометацію військових формувань.

За його словами, після півночі четверо військовослужбовців цього батальйону, одягнені в камуфльований одяг і озброєні автоматами та кулеметом Калашникова, в нетверезому стані зайшли в ресторан “Два кума” в Сєвєродонецьку і влаштували конфлікт із відвідувачами, відкривши стрілянину.

А коли персонал викликав наряд міліції, відкрили вогонь із автомата Калашникова по міліціонерах і почали обстрілювати Льодовий палац. Після прибуття на місце міліцейського підкріплення п’яні дебошири заскочили в УАЗ, який взагалі не належить батальйону, і втекли, повідомляє чиновник.

Москаль звернувся до Генпрокурора України Віталія Яреми з проханням клопотати в суді про обрання щодо дебоширів запобіжного заходу у вигляді арешту.

"Подібні витівки, які компрометують військові формування, не можна залишати безкарними", - йдеться у повідомленні.