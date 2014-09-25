Москаль ініціює перенесення всіх обласних служб з Луганська до Сєвєродонецька

Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської облдержадміністрації з посиланням на слова Москаля, сьогодні у деяких районах головами числиться представник української влади, проте фактично керує представник терористичної організації ”Луганська народна республіка”.

«У нас немає як такої команди, є лише технічні працівники, їх ніхто не звільнятиме. Ми перевели всіх сюди, до Сєвєродонецька. І хочемо, щоб тут знаходилися усі служби: Управління СБУ – вже переїздить після моїх дзвінків до центральної СБУ, обласна прокуратура переїздить після моєї розмови з паном генеральним прокурором, податкова вже тут. Але, наприклад, обласне управління Пенсійного фонду знаходиться в Харкові. І куди жителю Луганської області приходити за пенсією? Їхати до Харкова через 16 блокпостів? А філія Нацбанку аж у Києві. Усі обласні управління мають знаходитися у Сєвєродонецьку», - сказав губернатор.

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Як повідомляв УНІАН, Москаль також призупинив роботу Антрацитівської, Краснодонської, Лутугинської, Перевальської і Слов’яносербської райдержадміністрацій, які знаходяться на підконтрольній «ЛНР» території.