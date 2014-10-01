НАТО: Поблизу кордону з Україною розташовано близько 20 тисяч солдат РФ
13:34, 01 жовтня 2014Політика
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За даними НАТО, поблизу кордону з Україною розташовано близько 20 тисяч солдат Збройних сил Російської Федерації.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Представник НАТО Джей Янсен заявив, що на території України досі перебувають «сотні» російських військових, у тому числі й спецназ. За даними НАТО, поблизу кордону з Україною розташовано близько 20 тисяч солдат Збройних Сил РФ", - сказав Лисенко.
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