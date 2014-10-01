Бойко та Льовочкін протягом 4 років літали приватним літаком за державні гроші

"Нафтогаз України" чотири роки оплачував перельоти приватного літака екс-глави Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна та екс-віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші" на каналі "1+1".

На авіаперевезення з 2010 по 2013 рік "Нафтогаз України" виділяв близько 5 млн грн щорічно.

За умовами тендерів, фірма ТОВ "АК "Бізнес джет тревел", у якої навіть немає власного сайту та на вході в офісі не висить табличка з правильною назвою, використовувала три літаки: Як-40 (віп-комплектація, 12 місць, швидкість - 510 км/год) - його утилізували наприкінці 2012 року, але це не завадило компанії весь 2013 рік брати гроші за його послуги; Premier А1 (6 місць, швидкість 860 км / год) і EmbraerLegacy 600 (13 місць, 840 км / год, борт OE-IDB), який належить Бойку та Льовочкіну.

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На літаку EmbraerLegacy 600 Бойко на початку грудня 2013 прилетів до Миколаїва на зустріч з заступником голови Держдуми Дмитром Рогозіним. Українські авіатори розповідають, що цей літак возив Бойко регулярно. Також політики літали в Іспанію, Дубай, Францію, Австрію, Швейцарію та інші країни.

Але як тільки був перекритий доступ до державних коштів, головний літак флотилії вирішили продати - його утримання коштує мільйони. Продали його за $9,5 млн.