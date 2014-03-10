Попри заборону Яценюка, Аваков літав у Харків приватним літаком

ТСН стало відомо, що 4 березня новопризначений міністр внутрішніх справ Арсен Аваков літав приватним літаком у Харків. Це при тому, що уряд має пересісти на економ-клас, як запевняє прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Аваков літав у Харків, аби представити нового начальника міліції та голову місцевої облдержадміністрації.

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Міністр внутрішніх справ скористався послугами компаніі "ICS-handling" та використав літак "Prime I URNST". Летів рейсом BTT 9805/06. Окрім міністра, на рейсі була зареєстрована жінка з прізвищем Авакова. Нагадаємо, Яценюк заборонив міністрам урядові машини, пільги та привілеї. Навіть сам показово злітав у Європу економ-класом.