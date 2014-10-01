За час АТО зареєстровано понад тисячу повідомлень про виявлення невпізнаних тіл

Про це заявив перший заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олександр Вакуленко, повідомили УНІАН у прес-службі МВС України.

"Вже вдалося встановити особи понад 200 невпізнаних тіл, інші залишаються невпізнаними", - сказав він.

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За словами Вакуленка, ідентифікація тіл загиблих буде проведена у декілька етапів. Перший - встановлення генетичних ознак загиблого, що можливе шляхом проведення молекулярно-генетичної експертизи. Вказані експертизи будуть проведені в НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області. Другий етап - встановлення генетичних ознак родичів зниклих осіб. Для ефективнішої роботи з отримання біологічних зразків у родичів зниклих у зоні проведення АТО осіб у кожному обласному управлінні міліції створено спеціальні робочі групи, які будуть займатися прийняттям заяв про безвісне зникнення, викрадення чи взяття у полон громадян, негайним відкриттям кримінальних проваджень, відібранням у родичів зниклих осіб біологічних зразків та призначенням відповідних експертиз.

Контактні телефони керівників робочих груп будуть оприлюднені на сайті МВС та сайтах кожного обласного управління. У разі, якщо людина не зможе зв’язатися з робочою групою у області, вона може повідомити про це координатора з МВС.

"Біологічні зразки будуть відбиратися у біологічних батьків чи дітей зниклої особи, оскільки лише їхні зразки придатні для встановлення спорідненості з невпізнаним тілом", - зазначив заступник начальника Державного центру-начальника лабораторії інженерно-технічної та економічної експертизи Костянтин Дубонос.

Він зауважив, що відібрання біологічних зразків - цілком безпечна і безболісна процедура, яка не займає багато часу. Відібрання зразків та проведення молекулярно-генетичної експертизи за постановою слідчого для громадянина повністю безкоштовні і здійснюються за рахунок держави.

За словами представника ДНДЕКЦ, відбиратися будуть зразки клітини епітелію ротової порожнини. Вказана процедура здійснюється за допомогою спеціальних щіточок або стерильних ватних паличок шляхом поміщення у ротову порожнину і проведення по внутрішніх поверхнях щоки. Після завершення процедури відбирання зразків букального епітелію складається відповідний протокол.

За результатами експертизи буде встановлено ДНК-профіль особи, який в автоматичному режимі буде перевірятися з профілями невпізнаних тіл, наявних у базі даних. "При встановленні збігів негайно буде поінформовано орган, який призначив відповідну експертизу та проводить досудове розслідування, для подальшого інформування родичів загиблої особи. Орієнтовний строк проведення експертизи окремого зразку може становити до двох тижнів", - зазначив Дубонос.