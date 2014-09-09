Волонтери і представники Міноборони розповіли про пошук та евакуацію загиблих у зоні АТО

У брифінгу на тему: «Пошук та евакуація військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, які знаходяться на території, підконтрольній незаконним збройним формуванням» взяли участь керівник проекту цивільно-військового співробітництва полковник Олексій Ноздрачов, заступник директора Національного військово-історичного музею Збройних Сил України Ярослав Тинченко та Голова правління Всеукраїнського громадського об’єднання «Союз «Народна пам’ять» Ярослав Жилкін.

На початку брифінгу керівник пілотного проекту цивільно-військового співробітництва полковник Олексій Ноздрачов поінформував журналістів про роботу оперативних груп проекту, які виконують завдання в зоні проведення АТО на сході України.

— У складі цих груп працюють фахівці з питань організації співпраці з місцевими органами влади і населенням, — повідомив полковник Олексій Ноздрачов. — Головним завданням груп є організація співпраці з цивільним населенням, місцевими органами влади, іншими військовими формуваннями, урядовими та неурядовими організаціями, релігійними громадами, а також плідна співпраця з волонтерськими організаціями, у тому числі щодо пошуку та евакуації військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань, які знаходяться на території, підконтрольній незаконним збройним формуванням.

За словами керівника проекту, офіцери, які виконують завдання у складі оперативних груп, пройшли відповідний відбір, і частина з них має досвід участі в операціях з підтримки миру в різних регіонах світу. Серед інших завдань, які виконують групи, створення умов для налагодження гуманітарної допомоги освітнім, медичним та соціальним закладам, залучення благодійних громадських організацій до реабілітації людей, які постраждали від терористів, відновлення зруйнованої інфраструктури тощо.Читайте також"Айдар" забрав тіла 40 бійців, які потрапили в засідку

Голова правління ВГО «Союз «Народна пам’ять» Ярослав Жилкін повідомив журналістам, що пошук тіл загиблих в боях військовослужбовців здійснюють волонтери пошукових організацій «Народна пам’ять», «Цитадель», «Червона Зірка».

— Наприкінці серпня цього року групою цивільно-військового співробітництва було досягнуто домовленостей з представниками так званої «ДНР» щодо надання можливості вивезення тіл загиблих українських військовослужбовців, — повідомив Ярослав Жилкін. — Однак протилежною стороною було висунуто вимогу: ексгумацію та вивезення тіл загиблих військовиків мають здійснювати виключно громадські організації. Саме тому за підтримки та сприяння Національного військово-історичного музею України було сформовано групу волонтерів, до якої ввійшли досвідчені пошуковці — учасники експедицій з пошуків та перепоховання солдатів часів Другої Світової війни.

Волонтер розповів, що пошукова робота координується представниками Міністерства оборони України, а також Донецької та Дніпропетровської облдержадміністрацій.

За його словами, роботу щодо пошуку загиблих військовослужбовців волонтери спільно з оборонним відомством розпочали минулого тижня, однак вже є певні результати. Так, за минулий тиждень у місцях боїв в районі кургану Савур-Могили, що в Донецькій області, волонтерам вдалося відшукати тіла вісімнадцяти загиблих військовослужбовців, яких своєчасно не вдалося вивезти через важкі бої. Під час пошуку волонтери виявили братську могилу, в якій, за їхніми відомостями, поховано не менше п’яти осіб. Однак на теперішній час тіла ще не ідентифіковано. Слід зауважити, що курган Савур-Могила став одним із головних місць ведення бойових дій між підрозділами АТО та терористичними угрупованнями.

Ярослав Жилкін повідомив, що пошуковці потребують спеціального транспорту для перевезення тіл загиблих військовослужбовців, водіїв, які без страху зможуть їздити у зону проведення АТО, а також сміливців-саперів, адже більшість місць, де вони проводять свої пошукові роботи, і взагалі — вся Донеччина — нашпигована «мінами-сюрпризами», розтяжками, які після себе залишили терористи.

Заступник директора Національного військово-історичного музею Збройних Сил України Ярослав Тинченко повідомив журналістам, що пошукові роботи ведуться із урахуванням даних, які щоденно надає штаб АТО.

Ярослав Тинченко зазначив, що в пошуку тіл у місцях боїв волонтерам також активно допомагають мешканці Донецької та Луганської областей, та повідомив, що ідентифікація тіл на місці нерідко є надзвичайно складною через бойові дії, погодні умови, а також через відсутність у загиблих документів та іменних жетонів.

Заступник директора Національного військово-історичного музею навів приклад, коли пошуковцями було виявлено тіла дев’ятьох військовослужбовців зі слідами тортур.