Київський район Донецька зазнав масованого обстрілу, є жертви (фоторепортаж)

Як повідомляється на сайті Донецької міської ради, станом на 13.30 у місті украй складна обстановка, звуки залпів у місті не стихають.

Незважаючи на обстріл, ведуться роботи з відновлення енергопостачання. Бригади Донецьких електричних мереж підключили 4 підстанції до підстанції "Маяк" в Київському районі.

Читайте такожУ частині шкіл Донецька сьогодні почалися заняттяЧерез бойові дії внесено зміни до схем руху деяких маршрутів громадського транспорту. Автобус №73 доїжджає до Шахтарської площі, тролейбус №2 - до 20-ї лікарні, трамвай №1 - до вул. Економічної.

Раніше повідомлялося, що у Донецьку бойовики обстріляли школу і маршрутне таксі в Київському районі, внаслідок чого загинули 10 мирних жителів, ще 9 отримали поранення.

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