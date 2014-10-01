У Донецьку при обстрілі школи і автобуса загинули 10 мирних жителів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації. У повідомленні наголошується, що сьогодні близько 10.00 в Київському районі Донецька бойовики "ДНР" з системи залпового вогню обстріляли загальноосвітню школу №57, розташовану по вулиці Яснополянській, 5.

Снаряд розірвався в 5 м від будівлі школи, в якій на той момент перебували 238 осіб, з яких 70 дітей і 28 вчителів. Загинули 4 людини, ще 8 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 7 з постраждалих госпіталізовані. Серед школярів постраждалих немає.

Осколками пошкоджені віконні блоки будівлі школи на першому і другому поверхах.

Крім того, також близько 10.00 бойовики "ДНР" обстріляли маршрутне таксі - автобус "Еталон", який слідував по маршруту №17 "Мирний мікрорайон-АС Щегловка". В результаті цього інциденту загинули 6 осіб, одна людина отримала поранення.