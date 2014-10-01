Завтра відбудеться зустріч президента України з іноземними інвесторами
22:25, 01 жовтня 2014Політика
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Порошенко та Яценюк зустрінуться з представниками компаній, які входять у Європейську бізнес-асоціацію та Американську торгову палату.
Завтра відбудеться зустріч президента України з іноземними інвесторами / Фото УНИАН
У четвер, 2 жовтня, Президент України Петро Порошенко та Прем’єр-міністр України АрсенійЯценюк зустрінуться з представниками компаній, які входять у Європейську бізнес-асоціацію та Американську торгову палату.
Місце проведення: Fairmont Grand Hotel, вул. Набережно-Хрещатицька, 1.
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