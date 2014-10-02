Яценюк очікує від РНБО нової воєнної доктрини

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, виступаючи у Київському університеті імені Бориса Грінченка перед викладачами та студентами напередодні Дня вчителя.

"Ми очікуємо, що РНБО указом президента затвердить нову воєнну доктрину і презентує реформу й нову систему армії та збройних формувань країни", - сказав прем'єр.

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За його словами, західні партнери направили до України багато своїх експертів, які пояснять нову систему військової логістики.

Також Яценюк додав, що президент працює над питанням розробки нової воєнної доктрини і реформуванням системи Збройних сил.