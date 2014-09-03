Україні потрібна нова оборонна доктрина, в якій РФ визначать як країну-агресора - Яценюк

Україні потрібна нова оборонна доктрина, в якій Росія буде визначена як країна-агресор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України, відкриваючи засідання уряду.

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«Україні необхідна нова оборонна доктрина з чітким визначенням, хто є агресор і хто є загроза. В новій оборонній доктрині Росія повинна бути визнана як держава-агресор, основна і єдина держава, яка загрожує територіальній цілісності України", - сказав він.