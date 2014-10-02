Шухевича змістили з посади голови УНА-УНСО через рішення йти на вибори з Ляшком

Про це головний командир УНА-УНСО Костянтин Вінницький повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, 28 вересня у місті Новоград-Волинський відбулося Велике коло організації, на якому було обране нове керівництво УНА-УНСО. Головним командиром було обрано самого Вінницького, його заступником - Олега Білого.

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, як ставиться керівництво організації до того, що Шухевич балотується до парламенту за списком Радикальної партії, яку очолює Олег Ляшко, Вінницький зазначив: «Він (Шухевич - УНІАН) зміщений з посади керівника. У нас в організації є певні правила, за якими ми живемо, вони не є страшними, але їх треба виконувати всім. Якщо хтось приймає рішення іти від якоїсь політичної сили, яка не має відношення до УНА-УНСО, то він має це погодити з Вищою радою, а якщо він це не погоджує, то робить свій крок і несе за нього відповідальність особисто».

Вінницький зазначив, що Шухевич повідомив УНА-УНСО про пропозицію балотуватися до Верховної Ради за виборчим списком Радикальної партії, в організації обговорили це питання.

«Велике коло прийняло рішення, що ми не можемо дозволити, щоб наш провідник йшов від партії Ляшка», - наголосив Вінницький.

За його словами, тому й було прийнято рішення про зміну вищого керівництва організації.

Вінницький зауважив, що УНА-УНСО є громадською організацією.

«Ми не займаємось в даний час якимись політичними акціями, і в нас немає бажання розхитувати державу із середини, бо за цю державу гинуть наші кращі хлопці», - сказав він.

При цьому Вінницький додав, що деякі члени організації балотуються у народні депутати в одномандатних виборчих округах і переважно від партії «Правий сектор».

Крім того, керівник «Української народної самооборони - УНСО» повідомив, що до Вищої ради організації увійшли також Роман Король, Ярослав Лагнюк, Валерій Бобрович, а до складу Ради старійшин - Валерій Пальчик, Петро Байса, Наталія Чангулі.

Читайте такожКандидата Ляшка звинуватили в побитті голови виборчкому«У нас було проведене Велике коло, на якому було прийняте рішення, щоб Вищу раду організації змінити, аби туди ввійшли не тільки ті люди, які були засновниками організації, а й ті, які беруть участь у створенні батальйону УНСО», - зазначив Вінницький.

Своєю чергою член Ради старійшин УНА-УНСО Петро Байса повідомив, що батальйон організації діятиме у складі Збройних сил України. За його словами, до складу батальйону увійшли активісти та прихильники УНА-УНСО.

Також Байса зауважив, що організація допомагає своїм членам, які отримали поранення, воюючи у складі інших батальйонів. Байса зазначив, що організація допомагає, адже багатьом пораненим необхідно провести протезування, в тому числі за межами України.

Член Вищої ради УНА-УНСО Валерій Бобрович повідомив, в організації дуже багато уваги приділяється підготовці бійців. За його словами, Міністерство оборони України виділило полігон для підготовки членів батальйону УНА-УНСО.

Інший член Вищої ради УНА-УНСО Роман Король висловив сподівання, що в Україні буде створено багато батальйонів для захисту держави. За його словами, вже створений батальйон «частково перебуває в зоні АТО».

«Є різні національності в батальйоні, є люди різного віросповідання, але молимося єдиному Богу і присягнули Українській державі», - зазначив він.