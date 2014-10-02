Півмільйона українців відтепер можуть безвізово їздити до Румунії

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та прем’єр-міністр Румунії Віктор Понта в Києві.

"Можу це назвати ще одним кроком до безвізових поїздок між громадянами України та країнами-членами ЄС. Тепер, відповідно до цієї угоди, майже півмільйона українців, які проживають в 30-кілометровій зоні на кордоні з Румунією, можуть безвізово їздити до Румунії і навпаки. Наші румунські друзі, відповідно до українського національного законодавства, можуть перетинати український кордон безвізово", - сказав Яценюк під час спільного брифінгу з Понтою та прем’єр-міністром Республіки Молдова Юрієм Лянке.

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Яценюк нагадав також, що Україна зараз виконує план дій щодо безвізового режиму між Україною та ЄС.

"Ми сподіваємося, що українці будуть безвізово їздити до всіх країн-членів ЄС", - сказав глава українського уряду.

Яценюк також подякував румунському прем'єру за те, що Румунія першою ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

"Наша країна має сусідів, але я можу сказати, що зараз за цим столом сидять друзі", - сказав Яценюк.