Баррозу обіцяє українцям безвізовий режим "у недалекому майбутньому"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві.

“Я хочу підкреслити і сказати нашим українським друзям, що ми розглядаємо наші відносини у стратегічному плані. Мені б хотілося, щоб Україна наблизилася до ЄС, якщо до цього є воля українського народу. І як зазначив президент Порошенко, це стосується, перш за все, візового режиму, безвізової системи в недалекому майбутньому. Безвізовий режим має стати рушійною силою і об'єднанням українців та європейців», - сказав Баррозу.

Нагадаємо, у кінці червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна сподівається отримати безвізовий режим з ЄС через рік.