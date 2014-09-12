Баррозу обіцяє українцям безвізовий режим "у недалекому майбутньому"
18:38, 12 вересня 2014Політика
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Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу вважає, що безвізовий режим України з Європейським Союзом - це питання недалекого майбутнього.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві.
“Я хочу підкреслити і сказати нашим українським друзям, що ми розглядаємо наші відносини у стратегічному плані. Мені б хотілося, щоб Україна наблизилася до ЄС, якщо до цього є воля українського народу. І як зазначив президент Порошенко, це стосується, перш за все, візового режиму, безвізової системи в недалекому майбутньому. Безвізовий режим має стати рушійною силою і об'єднанням українців та європейців», - сказав Баррозу.
Нагадаємо, у кінці червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна сподівається отримати безвізовий режим з ЄС через рік.
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