Журналіст: Сімейство Азарових ховається в VIP-містечку "Моноліт" у Підмосков'ї (мапа)

Про це повідомляє Сергій Лещенко у своєму блозі на Українській правді.

"Отже, володіння Азарових розташоване в Клубному селищі "Моноліт" - це Московська область, Істрінський район, село Воронино, 26 кілометр Новоризького шосе", - пише Лещенко.

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Також журналіст підтверджує цей факт фотографіями карти, розміщеної на контрольно-пропускному пункті елітної резервації, яку сфотографували "небайдужі люди".

Ділянка номер 35 відзначена як власність Олексія Азарова - сина Миколи Азарова і все ще чинного депутата Верховної Ради від міста Слов'янськ, пише Лещенко.

"Сьогодні будинок у містечку "Моноліт" з ділянкою площею 40 соток, тобто такий, як у Азарова можна купити за 8,5 мільйонів доларів. Непогано як для клану, який перебував у керівництві України останні 15 років", - повідомляє журналіст.

Він зазначає, що умови, в яких живе родина Азарових, мало відрізняється від способу життя в Україні - вони ізольовані від реального життя високим парканом.

Повідомляється, що на території селища є своя школа, дитячі майданчики, прогулянкові зони, ставок, храм, малоповерховий будинок з квартирами для персоналу. Окрасою селища став розкішний ставок з протічною водою, оточений відокремленими альтанками. Іншими елементами "вишуканого ландшафтного дизайну" став центральний бульвар, годинна башта, ротонда, освітлений під'їзд до селища.