У Шахтарську триває скупчення підрозділів регулярної армії РФ і техніки - Тимчук

Про це повідомляє Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

"У н.п.Шахтерск спостерігається скупчення підрозділів регулярної армії РФ і техніки. З місцевої лікарні в невідомому напрямку вивезені всі поранені з числа місцевих бойовиків", - пише Тимчук.

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За його словами, російське командування намагається організувати на контрольованих терористами територіях в Луганській і Донецькій областях діяльність військово-комендантській служби. Організовуються комендатури, головним завданням яких на даному етапі є контроль транспортних шляхів.