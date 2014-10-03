За добу бойовики обстріляли українських військових більше 40 разів з танків та реактивної артилерії

За минулу добу російсько-терористичні війська 5 разів намагалися штурмувати опорні пункти українських військ біля н.п. Старогнатівка, Невельське, Попасна і 2 рази - аеропорт Донецьк. Атаки успішно відбиті, противник з втратами відступив.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Також зафіксовано понад 40 обстрілів терористами і підрозділами ЗС РФ позицій українських військ. Обстріл проводився з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, танків, ПТРК і стрілецької зброї", - зазначає він.

Тимчук уточнює, що обстріляні зокрема:

- 4 рази позиції сил АТО в районі н.п. Щастя та Нікішино.

- 3 рази по н.п. Сміливе, Чорнухине, курган Гостра Могила, Новомихайлівка.

Також атаковані українські підрозділи біля н.п. Новоорлівка, Невельське, Трудівське, Піски, Мар'їнка, Авдіївка, Рідкодуб, Трьохізбенка.