Загиблий у Донецьку співробітник Червоного хреста міг бути убитий через обстріл «Ураганами»

Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, опублікованому на сайті ОБСЄ, повідомляє РБК-Україна.

"З 17:15 до 18:00 2 жовтня з інтервалом кожні п'ятнадцять хвилин співробітники спецмиссии чули дуже гучні вибухи десь на півночі Донецька. Близько 18:00 мониторщики почули послідовність з п'яти швидких черг, які вони визначили як ракети "Ураган", знову в північній частині міста", - йдеться у звіті.

Через п'ятнадцять хвилин керівник місцевого відділення Червоного Хреста в Донецьку, зателефонувавши по телефону з Києва, повідомив, що офіс Червоного Хреста в Донецьку був обстріляний і один співробітник був убитий.

Згідно звіту місії ОБСЄ, в 18:30 екстрені служби самопроголошеної "Донецької народної республіки" (ДНР) підтвердили спецмиссии ОБСЄ, що вони приїхали в офісі МКЧХ, розташований у 2,7 км на північний захід від центру міста, і знайшли тіло. За даними екстрених служб, "поліція" ДНР, також прибула на місце події, виявила документи, що посвідчують особу загиблого як громадянина Швейцарії.

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Нагадаємо, вчора ввечері кореспондент The New York Times Ендрю Рот у своєму Twitter повідомив, що в Донецьку в результаті обстрілу загинув швейцарський співробітник Червоного Хреста.

У МЗС України обстріл офісу Червоного Хреста в Донецьку назвали терактом.