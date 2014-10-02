Під час обстрілу в Донецьку загинув працівник Червоного Хреста

21:22, 02 жовтня 2014
Політика
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Сьогодні в Донецьку бойовики обстріляли офіс міжнародного комітету Червоного Хреста.

redcross.org

Про це повідомляється в Twitter організації.

Як уточнюється, під час обстрілу загинув один із співробітників комітету.

"Нашого колегу було убито в результаті влучання снаряда в наш офіс", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив: "Одне лише питання у мене: чи мають уявлення про людяність терористи, які обстріляли донецький офіс МКЧХ, єдина мета якого - допомагати людям?".

Разом з тим він додав, що загиблий співробітник Червоного Хреста був громадянином Швейцарії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Донецька поновилися бойові дії.

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