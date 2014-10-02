Під час обстрілу в Донецьку загинув працівник Червоного Хреста

Про це повідомляється в Twitter організації.

Як уточнюється, під час обстрілу загинув один із співробітників комітету.

"Нашого колегу було убито в результаті влучання снаряда в наш офіс", - йдеться в повідомленні.

One of our colleagues in #Donetsk#Ukraine was killed when a shell hit close to our office. We're deeply distressed by this loss. - ICRC (@ICRC) October 2, 2014

У свою чергу у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив: "Одне лише питання у мене: чи мають уявлення про людяність терористи, які обстріляли донецький офіс МКЧХ, єдина мета якого - допомагати людям?".

Разом з тим він додав, що загиблий співробітник Червоного Хреста був громадянином Швейцарії.