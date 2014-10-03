Анексований Крим відвідало вдвічі менше туристів, ніж минулого року

Про це повідомляє прес-служба самопроголошеного парламенту окупованої автономії, який назвав себе Державна рада Республіки Крим.

За даними прес-служби 1,7 млн осіб цього року прибули до Криму через Керченську поромну переправу.

Як повідомляв УНІАН, у Криму в 2013 році відпочили 5,89 млн осіб, у 2012 році - 6,134 млн, у 2011 році - 5,676 млн, 2010 році - 5,739 млн осіб.

Читайте такожАгресія проти України обернеться Росії втратою 4 мільярдів євро туристичного ринкуЯк відомо, в березні 2014 року Росія незаконно анексувала український Крим.

При цьому ЄС, США і більшість країн світу вважають Крим українською територією, на яку поширюються закони України.