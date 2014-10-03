Школу в Щасті обстріляли з російської гвинтівки "Вихлоп" - МВС

Про це повідомила УНІАН начальник прес-служби обласного управління МВС Тетяна Погукай.

За її словами, саме з цієї гвинтівки під час навчального процесу була обстріляна школа № 56. У цілях безпеки усі діти були негайно розміщені у бомбосховищі.

Співробітниками слідчо-оперативної групи при виїзді на місце встановлено, що на 1-му поверсі у класній кімнаті розбито скло, пошкоджено стіну. На місці виявлено кулю калібру 12,7 мм.

Даний факт зареєстровано. Проводиться перевірка.

Також, за словами Погукай, обстріл бойовиками міста Щастя вівся з мінометів, автоматичних гранатометів «АГС-17», протитанкової зброї.

Читайте такожРосія перекинула на Донбас "Гради", гаубиці та командно-спостережні пункти - ТимчукЯк повідомляв УНІАН, терористи "ЛНР" з вечора 1 жовтня обстрілюють місто Щастя.

2 жовтня з 9:30 вівся обстріл блокпосту Збройних Сил України. У результаті обстрілу кілька 12-міліметрових бронебійно-запальних куль потрапили у будівлю місцевої школи. При цьому одна куля потрапила в кабінет, де проходив урок у 5-го класу. Учні і вчителі не постраждали.

Після події усіх учнів було евакуйовані. З 3 жовтня заняття в школі припинені.