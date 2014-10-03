У Донецькому аеропорті триває бій у старому терміналі

Про це Українській правді повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов.

"Бойовики почали штурмувати наші позиції. Вони закидали наші позиції димовими шашками. Увірвалися на перший поверх старого терміналу під прикриттям цих димових шашок", - повідомив Селезньов.

"На даний момент половину поверху цього старого терміналу наші бійці відбили", - сказав Селезньов.

Читайте такожВ боях 2 жовтня за донецький аеропорт знищений спецназ РФ, вбито сотні бойовиків - очевидець"Бій далі триває", - додав він. Він також додав, що інформації про кількість постраждалих немає.

На питання, чи використовували бойовики якийсь смертоносний газ, Селезньов відповів: "Про хімічну зброю мова не йде" (у соцмережах повідомляється про застосування бойовиками невідомого газу - ред.).

Нагадаємо, сайт Інформаційного Спротиву ще в середині вересня повідомляв про плани бойовиків застосувати хімічну зброю за допомогою міномета "Тюльпан".

У той же час, інші користувачі називають дану інформацію фейком, посилаючись на бійців в аеропорті.

Як відомо, раніше в мережі з'явилося відео подій під аеропортом, зняте бойовиками.