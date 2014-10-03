Бойовики зняли фільм про штурм донецького аеропорту: танки, обстріли, трупи та снайпери

Відео зроблено самими бойовиками. На ньому, зокрема, показано, як вони направляють вогонь і стріляють по позиціях українських військових, які продовжують тримати оборону стратегічно важливого пункту.

Читайте такожЖурналісти побували у зруйнованому аеропорту Донецька, який вже 5 місяців перебуває в облозі бойовиків (відео)Крім того, на 9-й хвилині відео зафіксовано, як бойовик телефонує українському офіцеру з погрозами.

"У мене є всі дані, де ви стоїте в Авдіївці... Ще один постріл у мій бік, і я тебе зітру з лиця землі", - говорить представник військ "ДНР".

Запеклі бої навколо аеропорту "Донецьк", незважаючи на домовленість про режим припинення вогню, не припиняються.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Росія перекинула до аеропортупідрозділ безпілотників і важку бронетехніку