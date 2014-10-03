Венеціанська комісія отримала від України законопроект про люстрацію
Комісія Ради Європи "За демократію через право" (Венеціанська комісія) сьогодні отримала для аналізу текст закону України "Про очищення влади".
Про це повідомив секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт, передає "ЄвроПравда". "Тільки що отримали запит від Моніторингового комітету (МК) ПАРЄ щодо експертизи українського законодавства. Зараз там один закон - про люстрацію", - заявив Томас Маркерт.
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Він стверджує, що експертиза закону буде проходити таким же чином, як і в разі отримання офіційного запиту від уряду України. "Ми будемо працювати з ним за стандартною процедурою, якщо не з'явиться підстав ініціювати прискорений розгляд", - сказав він.
Швидше за все, висновок Венеціанської комісії щодо закону буде прийнято і оприлюднено за підсумками сесії Венеціанської комісії в грудні, додав Томас Маркерт.