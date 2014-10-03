Порошенко прийняв рішення підписати закон про люстрацію

Про це повідомив у Twitter прес-секретар президента Святослав Цеголко.

«Порошенко: я прийняв рішення підписати закон. Люстрації бути! Держапарат буде очищено від агентів КДБ і верхівки Партії регіонів», - йдеться у повідомленні прес-секретаря.

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Як повідомляв УНІАН, Закон «Про очищення влади» був ухвалений парламентом 16 вересня. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав його 25 вересня.