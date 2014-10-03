Бойовики ДНР намагалися приховати вбивство співробітника Червоного Хреста – Аваков

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він опублікував розмову так званих "прем'єра" "ДНР" Захарченка, "міністра оборони" "ДНР" Кононова та спецкореспондента російського телеканалу "РТР" Піддубного.

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За даними МВС, ці люди "намагалися ввести в оману міжнародну спільноту та скомпрометувати ЗСУ".

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня був обстріляний центр Донецька. Внаслідок обстрілу загинув співробітник Червоного Хреста. Він був громадянином Швейцарії.