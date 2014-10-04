Гелетей назвав маячнею заяви Росії про "геноцид російськомовних"

Про це він написав на своїй сторінці у "Фейсбуці", коментуючи порушену у Росії проти міністра та його колег кримінальну справу за "геноцид російськомовного населення".

"Вся ця справа - повна маячня. Збройні Сили України не обстрілюють мирне населення. Достатньо поїхати в Слов’янськ, Краматорськ, Артемівськ та інші звільнені міста та побачити, що там практично відсутні суттєві руйнування. Грозний після його взяття російськими військами виглядав зовсім інакше", - запевнив Гелетей і додав, що "звинувачувати українське військо, яке на 40 % саме російськомовне, в ненависті до інших російськомовних можуть лише божевільні кремлівські пропагандисти".

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"Жодна адекватна людина в це не повірить. Ми звільняємо українських громадян від терористів та окупантів, звільняємо нашу землю, а не завойовуємо її", - підкреслив міністр оборони.

Однак він зазначив, що позитивно ставиться до факту порушення цієї справи.

"За потоком інформаційного сміття мало хто може об’єктивно оцінити результати нашої роботи. Кремль може оцінити. І якщо він хоче бачити нас за гратами – це найвища можлива оцінка", - підсумував Гелетей.

Нагадаємо, 2 жовтня слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра оборони України Валерія Гелетея та глави Генерального штабу Збройних сил Віктора Муженка.

29 вересня Слідчий комітет РФ порушив справу про "геноцид російськомовного населення на південному сході України".