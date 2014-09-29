РФ порушила кримінальну справу про "геноцид російськомовного населення на південному сході України"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СК РФ.

"Слідством встановлено, що в період з 12 квітня 2014 року і по теперішній час в порушення Конвенції 1948 року «Про попередження злочину геноциду і покарання за нього», а також інших міжнародно-правових актів, які регулюють геноцид, невстановлені особи з числа вищого політичного і військового керівництва України, Збройних сил України, Національної гвардії України і «Правого сектора» віддавали накази, спрямовані на повне знищення саме російськомовних громадян, які проживають на території Донецької і Луганської республік", - йдеться в повідомленні.

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"Слідство встановило, що вбивства російськомовних громадян здійснювалися із застосуванням систем залпового вогню «Град» і «Ураган», некерованих авіаційних ракет, мають касетну головну частину, тактичних ракет «Точка-У», інших видів важкого наступального озброєння невибіркового дії", - повідомляє СК РФ.

Як повідомляють у відомстві, дії осіб з числа українського політичного і військового керівництва, "віддавали накази на знищення російськомовного населення, прописані не тільки в російському законодавстві, але і в нормах міжнародного права".

Також в СК повідомили, що стаття за геноцид передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двадцяти років або смертною карою.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація розглядає Україну як полігон для відпрацювання нових технологій ведення війни. Тому про ніякий внутрішній конфлікт не можна говорити. Сьогоднішня війна - це пряма російська агресія.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич.

Чиновник зазначив, що загострення ситуації в Україні пов'язане не з конфліктом між різними суспільними групами всередині держави, а породжене вторгненням військ Російської Федерації.

Нагадаємо, також Російська Федерація у березні 2014 року, ігноруючи всі міжнародні договори,анексувала український Крим, після чого почала масові переслідування кримських татар.