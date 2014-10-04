У МВС пояснили, чому бійці АТО досі не мають статусу учасників бойових дій

Про це кореспондентові УНІАН сказав заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар, який 4 жовтня взяв участь у відкритті приміщення нового райвідділу міліції у місті Заставна Чернівецької області.

«На сьогоднішній день є процедура, прийнята Кабінетом міністрів, вона, скажемо так, тільки запущена на сьогоднішній день. Ті, хто був учасниками АТО, а в нас сьогодні їх нараховується тисяч 15, сьогодні документи вже оформляються», - зазначив він.

«Були такі, знаєте, бюрократичні питання, як це зробити, як будуть правильно оформлюватися документи, яка комісія їх буде розглядати. Міністерство внутрішніх справ могло б давати всіх тих, хто був в АТО одразу ж. Але рішення приймається Кабінетом міністрів. Якщо ми увесь час будемо давати ці списки, то Кабмін тільки ці списки і повинен розглядати. Тому, що у нас, виходить, в місяць треба було давати списки десь на тисячу чоловік», - повідомив Чеботар.

Він додав, що наразі при Міністерстві соціальної політики створена спеціальна комісія, яка опрацьовує документи, надані силовиками для отримання бійцями АТО статусу учасників бойових дій. По опрацюванні, відповідні списки будуть передані на затвердження Кабінетові міністрів.

«Думаю, що на перших порах пройшли якість бюрократичні механізми. В нас їх немає. На сьогоднішній день вони, можливо, більше виникають в Міністерстві оборони, тому, що там була зміна керівників, зміна керівників підрозділів, військкоматів. По-друге формування підрозділів самооборони, воно було нам незрозуміле. І в цьому бюрократичному механізмі були прогалини, які сьогодні виправляються і буде все зроблено. По МВС нема проблем, у нас все це зроблено, жодна людина, яка була в зоні АТО, не буде пропущена.

Читайте такожМВС планує створити підрозділ, аналогічний американському SWAT, протягом рокуАле мають бути накази, все це має бути. Наприклад, ті, що від Самооборони йшли, Міністерство оборони щось допустило, що не було наказів. І зараз виникають проблеми. Це бюрократичне, але це буде виправлено», - запевнив заступник міністра МВС.