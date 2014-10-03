Міністерство оборони ретельно перевірить підготовку армії до зимового періоду - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк після наради у Генеральному штабі Збройних сил України.

«Міністерство оборони проведе повну, ретельну експертизу всього, що закуповується - і спальних мішків, і одягу... Які рішення прийняті? Залишок у розмірі 23,6 млрд грн, які не освоєні, до кінця року вже розписаний і робить відповідні державні замовлення. Друге - експертиза і перевірка на предмет реального теплозабезпечення і теплоефективності як спальних мішків, так і одягу, так і взуття. Третє - це звірка цін закупівлі Національною гвардією, Прикордонною службою, Міноборони й іншими військовими формуваннями», - зазначив Яценюк.

Читайте такожПорошенко: Держава робить все для посилення арміїКрім того, за його словами, буде перевірено кількість калорій для харчування військовослужбовців, забезпечення їх ліками та медикаментами.

Також Яценюк підкреслив, що є дефіцит по броньованій медичній техніці, тому до кінця поточного року необхідно здійснити переробку і бронювання БТР-70 та вантажних автомобілів.

Прем'єр також наголосив на необхідності вакцінації військовослужбовців.