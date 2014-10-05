Червоний Хрест призупиняє свою роботу в Україні
00:06, 05 жовтня 2014Політика
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Міжнародний Комітет Червоного Хреста не буде згортати свою роботу в Україні, незважаючи на загибель свого співробітника в Донецьку, проте операційна діяльність організації буде тимчасово припинено.
Червоний Хрест призупинив роботу в Україні / dt.ua
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-секретаря організації в Україні Аліну Мурзаєву.
"Зараз наш пріоритет - доставити тіло загиблого колеги його сім'ї. Цим ми займаємося", - сказала вона.
Вона зазначила, що активна фаза діяльності МКЧХ в Україні припинена лише на кілька днів.
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38-річний співробітник МКЧХ в Донецьку Лоран-дю Паск'є, який обіймав посаду адміністратора в міському відділенні Червоного Хреста, загинув 2 жовтня після того, як поблизу його офісу розірвався снаряд.
Дю Паск'є приїхав в Україну більше місяця тому. До цього він працював в Пакистані, Ємені, Гаїті, Єгипті і Папуа-Новій Гвінеї.
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