Червоний Хрест призупиняє свою роботу в Україні

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-секретаря організації в Україні Аліну Мурзаєву.

"Зараз наш пріоритет - доставити тіло загиблого колеги його сім'ї. Цим ми займаємося", - сказала вона.

Вона зазначила, що активна фаза діяльності МКЧХ в Україні припинена лише на кілька днів.

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38-річний співробітник МКЧХ в Донецьку Лоран-дю Паск'є, який обіймав посаду адміністратора в міському відділенні Червоного Хреста, загинув 2 жовтня після того, як поблизу його офісу розірвався снаряд.

Дю Паск'є приїхав в Україну більше місяця тому. До цього він працював в Пакистані, Ємені, Гаїті, Єгипті і Папуа-Новій Гвінеї.