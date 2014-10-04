Російське ТБ фальсифікує дані про загибель представника Червоного Хреста – РНБО

14:42, 04 жовтня 2014
Політика
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Для фальсифікації справжніх обставин загибелі 2 жовтня при обстрілі в Донецьку представника Міжнародного Комітету Червоного Хреста терористи домовляються з телевізійниками одного з телеканалів РФ про створення відповідного репортажу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

При цьому журналістам було продемонстровано радіоперехоплення розмови бойовика з російським тележурналістом, в якій пропонувалося зробити репортаж і вказати в ньому, що снаряд прилетів не з боку території, контрольованої ДНР, а з боку українських військ. При цьому бойовик погодився на пропозицію журналіста для більшої конкретики та справжності "факту" знайти "фахівця", який за траєкторією польоту снаряда однозначно визначить, що той прилетів з боку сил АТО.

Читайте такожРФ розмістила на материковій частині України біля кордону з Кримом важку технікуЯк повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Донецької міської ради, у Донецьку 2 жовтня в результаті обстрілу бойовиками загинув від осколкових пораненьспівробітник Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також постраждали 5 мирних жителів.

3 жовтня Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Юрій Сергєєв заявив про наявність серйозних доказів причетності проросійських бойовиків до вбивства співробітника Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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