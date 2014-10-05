Гуманітарний конвой з Німеччини супроводжують польські поліцейські

За словами міністра, конвой транспортує мобільні будиночки, польові кухні, радіатори, електрогенератори, баки для пального та води, зимовий одяг, ковдри, спальники й гігієнічні набори.

Про це повідомляє Радіо "Свобода".

За оцінками Ґерда Мюллера, загальна вартість цього гуманітарного конвою сягає 12 мільйонів доларів. Міністр наголосив, що він має «послати сигнал солідарності», що народ України може розраховувати на Німеччину як на «надійного партнера».

Конвой супроводжує польська поліція та пожежники. Він має перетнути польсько-український кордон уранці 7 жовтня й дістатися до території Сходу України в середині жовтня.

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В МНС Росії заявили 24 вересня, що Росія збиратиме черговий гуманітарний конвой для жителів Сходу України. Зі складом трьох попередніх російських конвоїв українська сторона ознайомлена не була, Міжнародний комітет Червоного Хреста їх не супроводжував.