Затриманих бійців "Айдара" суд відпустив під заставу

На засіданні обирався запобіжний захід для бійців - Валерія Гаврилова і Андрія Ревуцького, яким інкримінували викрадення людини - одного з лідерів сепаратистів Луганської області Павла Малиша, повідомляє Громадське ТБ.

Читайте також«Айдар» затримав луганського чиновника, який підозрюється у співпраці з ЛНР

Уповноваженому з особливо важливих справах Військової прокуратури не вистачило аргументів на користь запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, в результаті чого, обох "айдарівців" по черзі випустили під заставу прямо в залі суду.

Андрію Ревуцкому і Валерію Гаврилову доведеться внести заставу протягом 5 днів. Суддя встановив заставу в 20 мінімальних зарплат, або 24 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня радник глави МВС Антон Геращенко заявив, щоу Києві міліція затримала двох бійців батальйону "Айдар"разом з "заступником міністра охорони здоров'я ЛНР" Павлом Малишом.