Бійців "Айдару", які етапували терориста з ЛНР, затримала міліція

Про це у своєму Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

За його інформацією, Малиш був затриманий бійцями батальйону "Айдар" в Луганській області.

"Малиш дійсно був названий в червні місяці "заступником Міністра охорони здоров'я ЛНР", але до виконання обов'язків не приступив і покинув Луганськ. Сам Малиш і його сім'я з червня цього року в Луганську не живуть (знімають квартиру в Києві). Наприкінці вересня він був запрошений новим керівництвом Луганської ОДА на зустріч для визначення можливості його роботи з відновлення системи охорони здоров'я тієї частини Луганській області, яка залишилася під контролем України", - цитує Геращенка "Українська Правда".

3 жовтня близько 17:00 дружина Малиша зробила заяву в міліцію про те, що її чоловік був викрадений невідомими в масках зі зброєю: "Чоловік зателефонував їй по телефону і сказав, що його привезуть до Києва і заїдуть додому".

"Міліція повинна реагувати на всі заяви громадян про викрадення громадян, як і на будь-яке інший злочин. Коли бійці "Айдару" разом з Малишом приїхали в його квартиру у Києві, вони були затримані міліцією і разом з Малишем доставлені до Голосіївського РВВС", - повідомив Геращенко.

При цьому він уточнив, що Малиш при цьому був "у неосудному стані, так як перед транспортуванням з Луганської області йому дали випити значну дозу міцних спиртних напоїв".

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Також Геращенко повідомив, що говорив з комбатом батальйону "Айдар" Сергієм Мельничуком, який заявив, що бійці "Айдару" затримували Малиша за погодженням з керівництвом СБУ в Луганській області та що він "дав свідчення в сепаратизмі, і в тому що він їздив до Криму і отримував там якісь завдання".

"На моє запитання, чи було доручення СБУ бійцям батальйону "Айдар" етапувати Малиша до Києва, Мельничук відповів ствердно", - додав Геращенко.

За його даними, зараз обидва бійця "Айдара" знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання та мають статус тимчасово затриманих осіб. Малиш також затриманий до з'ясування всіх обставин справи.

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"Їх подальшу долю в перебігу 72 годин має визначити військова прокуратура і СБУ. Якщо все, що сказав комбат "Айдара" вірно, ... Луганське СБУ має підтвердити військовій прокуратурі, що операція щодо етапування Малиша була узгодженою операцією СБУ і батальйону" Айдар ", і військова прокуратура зобов'язана вжити заходів щодо звільнення бійців "Айдара", як осіб які забезпечували етапування злочинця за погодженням з СБУ ", - заявив радник глави МВС.

При цьому він уточнив, що до обох бійців Айдара був допущений адвокат, який підтвердив, що щодо них не застосовувалося ніякого насильства і побоїв.

"У разі якщо в міліцію надходить повідомлення про злочин, то міліція спочатку повинна запобігти цьому злочин або розслідувати його, а потім розбиратися - це викрадення людини або його затримання в рамках Закону", - підкреслив Геращенко.