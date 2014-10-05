Луценко розповів, коли у Криму і на Донбасі довиберуть своїх депутатів

Десять виборчих округів у Криму і двадцять на Донбасі дооберуть своїх народних депутатів до парламенту після того, як туди повернеться українська влада.

Про це заявив голова партії «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко і нагадав, що 26 жовтня на дострокових парламентських виборах український народ обере 420 народних депутатів із 450.

«Ми не збираємось визнавати окуповані території не нашою землею. Наразі Луганщину представлятимуть 5 депутатів-мажоритарників, а Донецьку область -12. Поки парламент матиме порожні крісла, які заповняться після того, як над Донецьком, Луганськом і Кримом знову буде наш прапор», - цитує Луценка прес-служба "Блоку Петра Порошенка".

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«У нашому партійному списку лише 20 відсотків тих, хто вже був народним депутатом. Так, частина нашої команди, яка вже була в парламенті, виборюватиме право повернутися туди у мажоритарних округах. І лише від волі людей залежить, станеться це, чи ні. Але в парламент треба обирати не «нових» чи «старих». До парламенту треба обирати насамперед компетентних», - наголосив Луценко.