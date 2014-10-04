Прем`єр: коаліцію необхідно створити ще до парламентських виборів

Про це він заявив в прямому ефірі програми Шустер Live.

«Я вважаю, що ми до виборів з президентом повинні створити коаліцію. Це буде правильно... Ми з президентом часто спілкуємось. Я зробив все, щоб ми пішли разом (на вибори), і я поважаю позицію президента, усвідомлюю те, що він не один, у нього є люди, з якими він пройшов вибори, у нього є політичні партнери, і я ціную його позицію... це демократія», - сказав він.

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Яценюк підкреслив, що «повинна бути єдність, повинна бути проєвропейська коаліція, коаліція змін і реформ».