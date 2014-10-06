Україна ще не отримувала позов від родин жертв "Боїнга" - віце-прем'єр

Про це в ефірі ТСН.Тиждень сказав віце-прем'єр-міністр та міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Володимир Гройсман.

Віце-прем'єр зазначив, що згідно з міжнародними угодами, Україна передала розслідування трагедії Нідерландам, але експерти і досі не можуть провести дослідження території, де впав літак.

Читайте такожТерористи замінували місце падіння боїнга, розслідування можуть перенести на 2015 рік

"Ми всіляко сприяємо розслідуванню, але є одне питання, яке залишається відкритим — терористи до сьогоднішнього дня не допустили експертів повномасштабно провести розслідування на території, де знаходяться уламки збитого літака. Тому для нас питання номер один — публічне відкрите розслідування трагедії, щоб усі знали, хто винен у цьому жахливому злочині", - сказав Володимир Гройсман.