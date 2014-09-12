Збиття ракетою "земля-повітря" стало основною версією катастрофи Боїнга-777 над Донбасом

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на представника голандської прокуратури Фреда Вестербеке, який очолює міжнародну команду з розслідування трагедії.

"Розслідування зосередилось на версії, що літак було збито ракетою "земля-повітря", - сказано в повідомленні агентства.

Читайте такожГлава МЗС Британії заявив, що кров пасажирів рейсу MH17 - на руках у керівництва Росії Крім того, експерти виявили 25 уламків металу в тілах загиблих і в багажі, які можуть прояснити тип ракети, що збила літак.

Раніше голандська комісія з безпеки польотів у своєму попередньому звіті заявила, що літак впав через ураження великою кількістю дрібних "високоенергетичних" об'єктів знизу.