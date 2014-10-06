Бойовики тричі обстріляли позиції військових біля Щастя - ОК "Північ"

Протягом минулої доби сепаратисти 4 рази обстріляли війська оперативного командування «Північ», три з яких в районі міста Щастя.

Про це повідомляє прес-центр оперативного командування "Північ". "Нападники вдень та вночі використовують різні види зброї, як окремо - мінометний вогонь чи артилерію, так і сумісно – міномети, танки, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю", - сказано в повідомленні. Читайте такожРНБО: обстріли з установок "Град" зафіксовані в районі Лисичанська (мапа АТО)Також уночі над позиціями військових частин та підрозділів оперативного командування «Північ» зафіксовано два прольоти безпілотних літальних апаратів противника. За підсумком доби втрат серед військовослужбовців оперативного командування «Північ» немає.

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