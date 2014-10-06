РНБО: Українські військові відбили атаки бойовиків під Дебальцевим, Нікішиним і Гродівкою (карта АТО)
13:46, 06 жовтня 2014Політика
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Українські військові відбили атаки терористів поблизу Дебальцевого, Гродівки та Нікішиного на Донеччині.
Карта зони АТО станом на 6 жовтня. Дивитися карту в вищій якості / РНБО
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Учора вдень наші військові відбили атаки терористів під Дебальцево, поблизу селища Гродівка Красноармійського району та села Нікішине Шахтарського району Донецької області», - зазначив він.
Нагадаємо, вчора бойовики обстріляли позиції української армії в районі міста Дебальцеве, сел Тоненьке і Невельске Донецької області, а також в селі Мирна Долина Луганської області. Крім того, було зафіксовано обстріл з "Градів" житлових кварталів Лисичанська. Детальніше дивіться на карті АТО за 5 жовтня.
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