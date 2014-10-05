РНБО: обстріли з установок "Град" зафіксовані в районі Лисичанська (мапа АТО)

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий. "Протягом минулої доби бойовики обстріляли житлові квартали відразу кількох населених пунктів. Це житлові квартали Донецька - в Куйбишевському та Петровському районах, в селі Нікішине Шахтарського району Донецької області. Обстріли з установок "Град" зафіксовані в районі Лисичанська", - заявив Польовий.

Читайте такожПри обстрілі Щастя поранено 9 мирних жителів і один військовийЗа його словами, бойовики обстріляли позиції української армії в районі міста Дебальцеве, сел Тоненьке і Невельске Донецької області, а також в селі Мирна Долина Луганської області. З мінометів і танків був відкритий вогонь по опорному пункту біля міста Щастя.

"Протягом вчорашньої доби в донецькому аеропорту наші військові двічі відбивали напади терористів, які починалися після обстрілу з артилерії і при підтримці танків. Всі напади відбиті зі значними втратами для ворога", - додав він.

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