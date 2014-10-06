Джемілєв заявив про викрадення від початку окупації майже 20 осіб

«На сьогоднішній день, за нашими оцінками, зникли 18 осіб, 8 із яких кримські татари, від початку окупації», - заявив він.

«Федеральна служба безпеки заперечує свою причетність. Водночас те, що у Білогірську двох затримали і заштовхали у Wolksvagen, усі бачили, записали номер - це були працівники так званої самооборони - це набрід із криміналітету, відставних, колишніх працівників СБУ, КДБ, ГРУ, так званих козаків - ці люди роблять чорну роботу за замовленням», - додав Джемілєв.

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Він наголосив, що «жодне викрадення, жодне вбивство поки що не розслідуване, і ніхто не притягнутий до кримінальної відповідальності».

«Для чого це (викрадення людей) робиться - по-перше, це боротьба з інакомисленням, а по-друге - щоб вселити людям страх, у першу чергу тим, хто не сприймає окупацію, а в основному - це кримські татари та їхній представницький орган Меджліс кримськотатарського народу», - пояснив Джемілєв.

Також він наголосив, що «лише за останній тиждень серед кримських татар проведено більше 40 обшуків, формальною підставою є нібито пошук зброї і забороненої літератури».