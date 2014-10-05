У Криму зник ще один кримський татарин

Про це у Facebook повідомив учасник кримськотатарського національного руху, керівник Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

"На жаль, і ці святкові дні намагаються затьмарити нехорошими новинами. Дай Аллах, щоб все закінчилося благополучно. Надійшло повідомлення про чергову пропажу кримськотатарського хлопця", - зазначив він.

За даними Смедляєва, "Ескендер Апселямов 1991 року народження, живе в с. Калініно, Красногвардійського району".

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"Ввечері 3 жовтня попрямував на роботу з орендованої квартири по вул. Трубаченка в м. Сімферополі. На роботу не з'явився, ніякого зв'язку з ним немає, телефон мовчить. Усіх кому, щось відомо про місцеперебування Ескендера, прохання повідомити батьків і мене. Телефонний номер його матері Айше +7978 830 3510", – повідомив Смедляєв.

Як повідомляв УНІАН, це не перший випадок викрадення у Криму представників кримськотатарського народу. Зокрема у вересні у Сари-Су Білогірського району було викрадено Ісляма Джеппарова і Джевдета Іслямова. Їх доля наразі лишається невідомою.