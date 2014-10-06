Гіркін прогнозує тотальну бідність на територіях, які контролюють бойовики

Про це Стрєлков заявив в інтерв'ю одному з сайтів бойовиків.

"Мені здається, що населення має готуватися до виживання... На жаль, ті люди, які зараз займаються питаннями Новоросії на території Росії, які уповноважені це робити, зокрема, горезвісний Владислав Юрійович Сурков, це люди, які націлені тільки на руйнування, які ніякої реальної та дієвої допомоги не нададуть. Конкретно В.Ю. блискуче проявив себе в цьому відношенні в Південній Осетії, в інших регіонах, скрізь, де він перебував, ми мали справу з «розпилами» і розграбуванням замість реальної допомоги", - заявив Стрєлков .

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За словами бойовика, гроші, виділені так званій "Новоросії", "зіллють" собі в кишені нові ватажків терористичної організації.

"На жаль, туди прийшла команда, яка націлена на те, щоб все злити і крупно на цьому заробити. Обіцяти вони будуть дуже багато. Гроші будуть виділені, але підкреслюю, ці гроші, по більшій частині, при такому керівнику і таких виконавцях - до народу не дійдуть, у кращому випадку, вони частково будуть передані тим людям, яким довіряє Сурков, яких він розставляє на всіх ключових місцях, і при цьому буде забезпечена така система, яка унеможливить контроль над освоєнням цих коштів. Просто їх «розпил», як кажуть у Росії, розграбування на всіх рівнях... Я заздалегідь прогнозую, що половина цих коштів залишиться на рахунках в Росії, інша половина здебільшого осяде в кишенях тих людей, яких розставив наш великий керівник", - заявив Стрєлков.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня «прес-служба «ДНР» поінформувала, що «рада Міністрів задовольнив прохання про звільнення з посади міністра оборони ДНР полковника Ігоря Стрєлкова у зв'язку з переходом на іншу роботу».