Бойовики обстріляли Золоте на Луганщині, є жертви
18:39, 06 жовтня 2014Політика
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Сьогодні внаслідок обстрілу бойовиками міста Золоте загинула місцева мешканка.
REUTERS
Про це УНІАН повідомила начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області Тетяна Погукай.
"6 жовтня з 14.15 до 14.30 з боку міста Кіровськ Луганської області, яке на теперішній час знаходиться під контролем так званої ЛНР, в бік м. Золоте-3 бойовиками було здійснено артобстріл з РСЗВ БМ-21 "Град", - йдеться в повідомленні.
В результаті артобстрілу від осколкових поранень померла місцева мешканка.
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