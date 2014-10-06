Бойовики обстріляли Золоте на Луганщині, є жертви

Про це УНІАН повідомила начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області Тетяна Погукай.

"6 жовтня з 14.15 до 14.30 з боку міста Кіровськ Луганської області, яке на теперішній час знаходиться під контролем так званої ЛНР, в бік м. Золоте-3 бойовиками було здійснено артобстріл з РСЗВ БМ-21 "Град", - йдеться в повідомленні.

В результаті артобстрілу від осколкових поранень померла місцева мешканка.

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